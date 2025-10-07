DALOAR Studios presenterer Frame Zero, et overnaturlig skrekkspill i førstepersonsformat

Under arrangementet Out of Bounds, en ny digital presentasjon av indietitler utviklet i Spania i forkant av helgens BCN Game Fest, har vi nettopp vært vitne til den globale kunngjøringen av det neste spillet fra skaperne av The Occultist, Daloar Studios. Denne gangen vil de sette frykt i kroppene våre med Frame Zero.

Selv om det ikke er noen utgivelsesdato ennå, ser det ut til at DALOAR vil følge en lignende fortelling som filmen [REC] fra 2007. I Frame Zero vil vi være en nyhetsreporter som sammen med kameraoperatøren hennes drar for å dekke dødsfallet til en kjent eksorsist i en gammel bygård. Vel fremme begynner et ondt nærvær å lure i skyggene bak hvert hjørne. Og når reporteren Emma forsvinner, er det bare kameramannen Daniel som kan avdekke sannheten før det er for sent.

Et urovekkende premiss, ikke vanskelig å selge. Det er et spill med utforskning og gåter og videoopptak av det hele, takket være den spesifikke mekanikken, og det ser ut til å ha arvet noe fra Alien Isolation også.

En full utgivelse er forventet i midten av 2027. Sjekk ut de første bildene fra Frame Zero nedenfor.