Damian Lillard er den andre profilerte NBA-spilleren som går glipp av resten av sesongen på grunn av en blodforgiftning.

Damian Lillard fra Milwaukee Bucks er den andre NBA-spilleren i år, etter Victor Wembanyama, som har pådratt seg en av de mest fryktede skadene i basketball: en dyp venetrombose i høyre legg. Han spilte sist mot Golden State Warriors for en uke siden, og hadde gått glipp av de tre siste kampene.

Han tar medisiner mot blodproppen, og må følge en streng behandling for å sikre at han kommer seg trygt: Det er farlig å spille med en blodpropp, og "Damians helse er vår førsteprioritet", sier Bucks' daglige leder Jon Horst, som er takknemlig for at skaden ble oppdaget og behandlet raskt.

Lillard hadde en god sesong med Bucks. Selv om han ikke var på nivå med lagets toppscorer Giannis Antetokounmpo, hadde den 34 år gamle point guarden gjort seg fortjent til sin niende plass som All-Star, løftet NBA-cupen i desember i fjor og lå på femteplass i West Conference (40/31) delt med Detroit Pistons. En fjerdeplass vil gi dem hjemmebane i sluttspillet, men Damian Lillard kommer mest sannsynlig ikke til å spille mot dem i år.