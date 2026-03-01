Damien Leone deler en oppdatering på Terrifier 4: "Dette er det mest utfordrende manuset jeg har skrevet"

Hvis du har ventet spent på flere offisielle nyheter om Terrifier 4, så er det lykkedagen din. Regissør og manusforfatter Damien Leone har tatt til sosiale medier for å dele en oppdatering om filmen og for å sette en stopper for de ulike ryktene som har versert den siste tiden.

Leone bekrefter for det første at manuset til filmen nesten er ferdig, og at det tar så lang tid fordi det er det mest "dyrebare" og "utfordrende" manuset han noen gang har skrevet. Når det er sagt, regner han med at manuset snart er ferdig, ettersom han forventer at forproduksjonen av filmen vil finne sted denne våren, noe som betyr at innspillingen kan skje i løpet av sommeren eller høsten, hvis alt fortsetter å gå på skinner.

"Manuset er veldig nær ferdigstillelse," begynte Leone. "Jeg håper å kunne begynne forproduksjonen til våren. Dette er det mest verdifulle manuset jeg noensinne har skrevet, av mange grunner, men det er også det mest utfordrende. Det er mye materiale å ta tak i, og det er mye som står på spill, ikke bare kreativt, men også følelsesmessig."

Leone fortsetter med å beskrive hvordan Terrifier 4 er så viktig fordi det må være en finale som belønner og hedrer dedikasjonen til fansen som har fulgt den så langt. Han legger til: "Jeg er begeistret over hvordan det har utviklet seg, og jeg er sikker på at det kommer til å levere."

Forvent spesifikk informasjon fra Leone om når manuset er ferdigstilt, og likeledes når neste fase av utviklingen vil være i gang, for "hvis du ikke ser det komme fra eller bekreftes av meg, så er det ikke offisielt."

Er du spent på Terrifier 4?