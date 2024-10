Damien Leone vurderer en femte Terrifier-film

Verdens mest sjarmerende morderklovn kan bli beæret med en femte film, til tross for at regissør Damien Leone tidligere har uttalt at den fjerde delen ville bli den siste. Men som vi alle vet, kan sann ondskap (og virkelig gode skurker) aldri overvinnes helt - de finner alltid en vei tilbake.

I en samtale med Coming Soon sa Leone :

"Så da jeg skrev del 2, visste jeg hva som var slutten på denne serien. Så da ble det bare et spørsmål om hvor mange puslespillbrikker jeg trenger for å komme herfra og dit. Så det burde bare være én film til, med mindre det blir for stort igjen. For ingen orker en slasherfilm på to og en halv time. Det er for mye å be folk om.

*Så hvis det kommer ut av kontroll, hvem vet hvor det ender? Det var ikke engang min intensjon å annonsere at det skulle bli en del 4. Det skjedde på Fantastic Fest-visningen. Klokken var halv tre om natten. Vi hadde en Q&A etterpå, og nå er jeg i et rom med folk som har øyne i hodet. De har nettopp sett slutten av Terrifier 3.

Så personen spurte meg om det kommer flere? Jeg bare: "Selvsagt kommer det mer. Jeg ville aldri gjort det mot publikum. Hvordan kan du forlate publikum der? Neste dag står det: "Damien Leone kunngjør Terrifier 4", "Terrifier 4 Greenlit". Det ene og det andre. Jeg tenker: "Herregud. La oss bare komme oss gjennom Terrifier 3.' Så ja, det er det. Du vil få vite slutten på denne serien.

Du vil vite når denne greia er lagt til sengs for en stund, i det minste. Vi har jo åpnet døren til det overnaturlige, så jeg kan alltids finne en måte å bringe Art the Clown tilbake på hvis jeg vil. Men jeg vil ha en solid franchise, en saga som jeg kan fortelle med en begynnelse, en midte og en slutt. Du vet hva det er.

Du kan gå derfra og føle deg fornøyd. Jeg vil ikke bare gå meg vill i skogen og bare slynge meg rundt og falle inn i kategorien "avtagende avkastning", og du bare ødelegger alt som har kommet før, eller karakterer som du trodde burde ha spilt en viktig rolle, men som egentlig ikke hadde noe å gjøre i den store sammenhengen."

Så selv om han får det til å høres ut som om Terrifier 4 vil være slutten, finnes det alltid en vei tilbake for Art - spesielt nå som han har introdusert klare overnaturlige elementer i historien om morderklovnen. Noe som får skrekkfans som oss til å sikle.

Muligheten for flere enn fire filmer er noe han også antydet i et intervju med Variety, der han nevnte at det kunne bli en eller to filmer til, men absolutt ikke mer enn det.

"Det finnes ikke noe definitivt svar på hvor mange flere filmer jeg kommer til å lage før jeg avslutter Terrifier-sagaen. Personlig kan jeg ikke se for meg at det blir mer enn en eller to filmer til, men det får tiden vise. Foreløpig kan jeg bare si med sikkerhet at jeg vet hvordan det ender, og det blir episk. Det blir helt sikkert et episk oppgjør, en episk avslutning på denne Art the Clown-sagaen. Ideen jeg leker med i hodet mitt er nok den mest eksperimentelle, så jeg kan ikke gå for mye inn på den. Det kommer til å skje noen veldig, veldig sprø ting i den neste."

Den tredje filmen, som nylig hadde premiere, er den villeste, mest brutale og mest underholdende delen i serien så langt, og når man tenker på hva som venter i den fjerde eller til og med femte filmen - vel, det er nok til å gjøre enhver skrekkfan svimmel av begeistring.

Har du sett Terrifier 3? Gleder du deg til enda flere filmer med Art?