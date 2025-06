Damon and Baby er et actionspill, ikke et kampspill, fra Arc System Works

Fighting-fans er godt kjent med utvikleren Arc System Works, da det japanske selskapet lenge har vært kjent for sin stamtavle i sjangeren og sitt utvalg av kvalitets- og varierte kampspill. Selv om dette ikke vil endre seg helt, med prosjekter som Marvel Tokon: Fighting Souls på vei, vil det endre seg noe ettersom utvikleren har avduket et actionspill som de beskriver som et "første skritt mot den fremtiden!"

Spillet ble vist frem som en del av Arc System Works Showcase, og er kjent som Damon and Baby, og det er et kaotisk actionspill som følger en demonkonge som har blitt rammet av en forbannelse som betyr at han aldri kan være adskilt fra et menneskebarn. Med denne morsomme og skremmende situasjonen i bakhodet utforsker spillet hvordan Damon (og Baby) skal bryte forbannelsen og frigjøre hverandre fra pinen.

Når det gjelder gameplay, kan vi tilsynelatende forvente oss isometrisk og sideskrollende action som inkluderer intense kampscenarioer og bullet hell-lignende scener der Damon kjemper tilbake ved hjelp av nærkamp- og avstandsvåpen. Det ser også ut til å være bosskamper, og du kan få en smakebit av alt dette og mer i kunngjøringstraileren nedenfor.

Det er ikke noe ord om spillets utgivelsesdato ennå.