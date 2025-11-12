Dan Aykroyd: "Det kommer" en ny Ghostbusters-film

HQ

Etter den spektakulære fiaskoen med nyinnspillingen av Ghostbusters i 2016, ble Ghostbusters: Afterlife godt mottatt og ansett som en kjempesuksess. Oppfølgeren Ghostbusters: Frozen Empire gikk imidlertid noe dårligere, og mange lurte på hva fremtiden bringer for filmserien.

En som har full oversikt over dette er Dan Aykroyd, som skapte konseptet i 1984 sammen med Harold Ramis, og som selvfølgelig også spiller spøkelsesjegeren Ray Stantz. Da han nylig dukket opp på podcasten Talking Strange, kom diskusjonen naturlig nok inn på Ghostbusters, og han sa blant annet (transkribert av fansiden Ghostbusters News) at det kommer en ny film på et eller annet tidspunkt:

"Vel, ja, vi kan sikkert bruke rosa slim når som helst. Vi får se hva vi gjør når det gjelder den neste Ghostbusters-filmen, og det kommer en. Det er bare hvilken vei vi kommer til å gå. Jeg tror at med tanke på kreative mennesker i den verden vi lever i i dag, hvordan kan du ikke ta hensyn til noe av det vi ser på når det gjelder den menneskelige artens avskyelige oppførsel. Det kan man se på. Kanskje det manifesterer seg i en slags ond formasjon. Jeg er ikke sikker, du vet, Jason (Reitman) jobber med det kreative teamet hos Ghost Corps der ute i Los Angeles. Og jeg er veldig interessert i å se hva som kommer ut av det."

Det er imidlertid ikke det eneste Ghostbusters-relaterte vi har å se frem til, for det er også en animasjonsserie på gang, og den skal visstnok lanseres ganske snart :

"Vi holder på med en veldig fin animert Ghostbusters. Den kommer ut ganske snart. Karakterene og hele opplegget og utseendet på Manhattan er veldig spennende. Så jeg tror kanskje det finnes en mulighet for disse forfatterne til å ta opp noen av de problemene vi trenger for å komme oss videre i livet."

Du kan sjekke ut hele intervjuet nedenfor, der Aykroyd også diskuterer hvorvidt hans gjesteopptreden i filmen Casper er å anse som Ghostbusters kanon.