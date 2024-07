Dan Aykroyd synes fortsatt at Ghostbusters-rebooten fra 2016 er bra

HQ

Få filmer har blitt så kritisert som Paul Feigs kontroversielle, og av mange fans latterliggjorte, Ghostbusters-reboot med Kate McKinnon, Leslie Jones, Melissa McCarthy og Kristen Wig i hovedrollene.

Traileren til filmen ble raskt en av de mest nedstemte i YouTube-historien, og det har blitt skrevet horder av giftige kommentarer om den. Men til tross for all kritikken, er det én person som er fast bestemt på at Paul Feigs Ghostbusters er en utmerket film.

Dan Aykroyd, mannen som spilte en av de fire originale jegerne i de to første filmene, hevder nemlig fortsatt at de fire jentene gjorde en fantastisk jobb og at Feigs visjon var midt i blinken. Det gjentok han nylig i et intervju med People Magazine.

"Jeg likte filmen Paul Feig laget med de spektakulære kvinnene. Jeg var sint på dem den gangen fordi jeg skulle være produsent der, og jeg gjorde ikke jobben min og kranglet ikke om kostnadene. Og den kostet kanskje mer enn den burde, og det gjør de alle. Alle disse filmene gjør det.

"Men jeg likte den filmen. Jeg syntes at skurken på slutten var fantastisk. Jeg elsket så mye av den. Og selvfølgelig, Kate McKinnon og Leslie Jones og Melissa McCarthy og Kristen Wiig, dere kommer aldri til å gjøre det bedre enn det.

"Så jeg vil gjerne si at jeg er så stolt over å ha fått lisensiere den filmen og ha en hånd og en rolle i den, og jeg støtter den fullt ut, og jeg sverter den ikke i det hele tatt. Jeg synes den fungerer veldig bra blant alle de som har blitt laget."

At Aykroyd er i et lite mindretall med sine synspunkter er hevet over tvil, og kinotallene taler for seg selv. Filmen ble en stor flopp for Sony, men fortjente den virkelig alt hatet?

Hva er dine tanker om Ghostbusters-rebooten fra 2016, er den så dårlig som mange vil ha det til?