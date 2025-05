Dan Harmon teaser en spennende Rick and Morty -avsløring til Comic-Con

HQ

Rick and Morty viser absolutt ingen tegn til å stoppe opp. Nå som vi er i gang med sesong 8, og med sesong 9, 10, 11 og 12 bekreftet, ser det ut til at fremtiden er veldig lys for den animerte serien for voksne.

Det er også spin-offs i arbeid. Dan Harmon - medskaperen av den originale serien - er kanskje ikke involvert i Rick and Morty anime, men han er involvert i noe spennende som han ønsker å avsløre på Comic-Con.

I et intervju med oss sa Harmon "Når det gjelder spin-offs, ville min store drøm være å kunngjøre noe på Comic-Con om en måned som viser seg å være noe vi har jobbet med en stund, men det er bare en drøm."

"Når jeg drømmer om natten, drømmer jeg om at jeg selv kunngjør ting," fortsatte Harmon. "Men ja, det er noe vi har jobbet med som kommer til å skje." Showrunner Scott Marder la til: "Noe er på vei, og jeg er sikker på at det vil komme mer også."

Så det virker som om vi ikke har lenge å vente før en stor kunngjøring kan bli gjort. Får den ryktede Rick and Morty -filmen en oppdatering? Et nytt spill, kanskje, eller en spin-off-serie? Akkurat som i selve serien, ser det ut til at spin-off-mulighetene er nesten uendelige.

Sjekk ut hele intervjuet med Dan Harmon og Scott Marder nedenfor: