Dan Houser kårer Red Dead Redemption 2 til Rockstars største prestasjon

Rockstar har produsert en rekke fantastiske titler opp gjennom årene, og ikke bare de åpenbare som Grand Theft Auto, men også perler som Bully og Table Tennis. Men hvilket spill er egentlig deres største verk? Det spørsmålet ble stilt til Dan Houser, en av Rockstars medgrunnleggere, under LA Comic Con - og svaret hans?

"Red Dead 2, tror jeg, var det beste jeg jobbet med, den beste enkeltstående realiseringen av en slags tematisk konsistens i en åpen verden, og forståelsen av hvordan spillene er satt sammen for å ta deg med på en emosjonell reise."

Houser forklarte at selv om GTA-serien kanskje er Rockstars flaggskip, er det ingenting som har matchet de emosjonelle og tekniske høydene i Red Dead Redemption 2. Som han uttrykte det, blander spillet alle elementer til en uovertruffen, dypt rørende helhet. Om Grand Theft Auto VI kan overgå mesterverket fra det ville vesten, gjenstår å se.

Hvilket Rockstar-spill er din favoritt?