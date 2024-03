Dan Stevens blir med i den animerte Among Us-serien

HQ

Etter tidligere kunngjøringer om at Ashley Johnson, Elijah Wood, Randall Park og Yvette Nicole Brown ville bli med i den animerte Among Us -serien som henholdsvis lilla, grønn, rød og oransje rollefigurer, er det nå bekreftet en ny runde med rollebesetninger.

Downton Abbey og Godzilla x Kong: The New Empires Dan Stevens blir med som den blå karakteren, mens Orange is the New Black og Spider-Man: Into the Spider-Verses Kimiko Glen blir med som den cyanfargede karakteren. Yellowjackets' Liv Hewson er også med som den svarte karakteren.

Vi kan utvilsomt vente oss flere nyheter om rollebesetningen i nær fremtid, og hvis det er tilfelle, hvem vil du i så fall se i serien?