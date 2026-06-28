Dan Trachtenberg, regissøren bak Predator: Badlands, skal regissere en animert komedie-skrekkfilm basert på Freddy the 13th

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Tidligere i år avslørte Dan Trachtenberg - kjent for Prey, Predator: Killer of Killers og Predator: Badlands som det siste - at han hadde inngått en first-look-avtale med Paramount, en beslutning som mange antok ville bety slutten på regissørens rolle som forvalter av Predator-franchisen, siden rettighetene eies av Disney/20th Century. Trachtenberg mener han kan fortsette å utforske «Predator» og samarbeide med Paramount samtidig - noe vi får vente og se om blir en realitet - men når det gjelder den nærmeste fremtiden, vet vi nå hvilket prosjekt han først skal jobbe med for Paramount.

Som bekreftet i et innlegg på sosiale medier og rapportert av Deadline, skal Trachtenberg regissere en animert skrekk-komedie basert på «Freddy the 13th» for Paramount Animation. Filmen har foreløpig ingen tittel, og nei, det er ikke en skrivefeil å kalle den «Freddy the 13th», siden den er basert på indie-tegneserien av forfatteren Yehudi Mercado, som følger historien om Freddy Vanwinkle - den 13. sønnen av en 13. sønn - som må takle å blekne i sammenligning med alt det geniale de 12 søsknene hans gjør.

Når det gjelder skrekkelementet, kommer dette snikende inn når Vanwinkle ved et uhell dreper den skremmende «Nighty Night»-morderen og snart arver hans evner, noe som gir Freddy 13 netter på seg til å bryte forbannelsen samtidig som han må kjempe mot rivaliserende mordere.

Trachtenberg skal regissere filmen sammen med Mercado, og selv om det foreløpig ikke foreligger noen premiereplaner for filmen, er det delt en offisiell synopsis som legger til følgende: «En familieferie blir til et mareritt når den morsomme onkel Freddy ved et uhell dreper Boogeyman og overtar kreftene hans.»