Dan Trachtenbergs Paramount-avtale betyr kanskje ikke slutten på Predator-planene hans

Nylig ble det avslørt at regissør Dan Trachtenberg, kjent for å være hjernen bak moderne Predator med filmer som Prey og Predator: Badlands pluss Predator: Killer of Killers under beltet, hadde signert en first-look-avtale med Paramount som mange antok betydde at han var ferdig med sci-fi-serien.

Predator er til syvende og sist en Disney/20th Century-eid franchise, så et samarbeid med Paramount ville sette grenser for videre utforskning av universet. Vil det gjøre det?

I en samtale med io9 har Trachtenberg avslørt at planene hans for Predator-franchisens fremtid kanskje ikke er så ferdige som vi naturlig ville anta. I sin helhet forklarer Trachtenberg hvordan dette kan være tilfelle.

"Det betyr ikke det. Jeg er samtidig i ferd med å finne ut alle de neste stegene for Predator-franchisen. Jeg er i det samme øyeblikket som jeg var i da Prey kom ut, hvor jeg tenkte: "Hva gjør jeg nå?" og ble veldig begeistret for en Predator-hovedperson og ble veldig begeistret for en animasjonsfilm med flere tidsperioder, og så skjedde det bare at de kom samtidig. Så det er der jeg er med Predator nå, og tenker: "Herregud, det er så mange spennende ting vi kan gjøre."

Han forklarer at Paramount-avtalen vil tillate ham å lage "noen av de originale filmene som jeg alltid har hatt i hodet og hjertet mitt", men at Paramount også har "veldig kul IP og alt det der", og Trachtenberg avslutter med å forklare at "hva som helst er på bordet".

