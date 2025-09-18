Dana White bekrefter at Conor McGregor er "helt seriøs" om en retur til UFC White House

HQ

I Impaulsive with Logan Paul avslørte White at han har vært i "non-stop" kontakt med den irske stjernen, som sist bokset mot Dustin Poirier i juli 2021. McGregor, 37, pådro seg et beinbrudd i den kampen, men har gjort det klart at han har intensjoner om å komme tilbake.

"Conor sier han kommer tilbake. Han er i [dopingtestingen], han gjør sin greie, det er massevis av bilder av ham på trening. Han ønsker å bokse på dette White House-kortet", sa White, og la til at den offisielle planleggingen av arrangementet vil begynne i februar.

UFC White House-kortet, som først ble avslørt av president Donald Trump for å feire USAs 250. uavhengighetsjubileum, kan fungere som den perfekte scenen for McGregors comeback, og potensielt hans siste kamp i oktagonen.

Det har vært spekulert i potensielle motstandere, og Michael Chandler har pekt seg ut som den største favoritten. De to skulle etter planen møtes på UFC 303 i juni 2024, men McGregor trakk seg på grunn av en skade. Vil du se Conor McGregor komme tilbake?