Dana White sier at han vil holde øye med tidligere WWE-stjerne på vei til UFC

UFC-sjef Dana White har et godt øye til en som kan bli en stor suksesshistorie i kampsportens verden. Gable Stevenson har bakgrunn fra olympisk bryting og er den yngste som har vunnet gull i sporten, og mange har hatt et godt øye til talentet.

Opprinnelig gikk Stevenson til WWE, men nå har han trent under UFC-legenden Jon Jones og ser ut til å være svært lovende. I Jim Rome Show (via SportsSkeeda) hadde White følgende å si om det unge talentet :

"Når noen som er et fysisk misfoster, en utrolig atlet, og en fyr som har konkurrert på høyeste nivå, og så begynner å gå over i en kampsport som dette, er det veldig interessant", sa White. "Vi holder definitivt øye med ham, og så får vi se hvordan dette utvikler seg."

Vi har sett litt av en blandet landhandel når det gjelder brytere som går inn i UFC. Brock Lesnar viste seg å være en virvelvind i sporten, mens CM Punk hadde en rask retrett fra den "ekte" kampverdenen, men White mener at Stevensons trening med Jones gir ham et fortrinn.

"Det er faktisk en flott ting. Hvis du kan komme inn, og hvis du ser på hvem som helst i boksingens og UFCs historie, og hvis du trener med de beste hver dag, er det vanligvis de som blir verdensmestere", sier han.

Det er vanskelig å snakke om Stevenson uten å nevne anklagene om seksuelle overgrep i 2019, som førte til at han ble tatt av bryteteamet. Det ble senere fastslått at Stevenson og lagkameraten fra Minnesota ikke ville bli tiltalt, men disse anklagene har fortsatt å følge Stevenson siden.