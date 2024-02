Danai Gurira kaster lys over tittelen til The Walking Dead: The Ones Who Live

HQ

Den etterlengtede spin-off-serien The Ones Who Live har premiere 25. februar, og Walking Dead-stjernene Danai Gurira og Andrew Lincoln har vært travelt opptatt med å snakke med pressen.

I et nylig intervju med ComicBook.com kastet Gurira lys over seriens tittel. Det fortalte hun til mediet: "Jeg tror ikke de ser det som det. Jeg tror ikke de ser det som hvor vi går. Ting går dårlig. Jeg tror det er alt de tenker på. Det er vi som lever, som vi hadde i codaen og heldigvis fikk lov til å bruke som tittel på dette showet: Det handler ikke bare om de som lever, det handler om de som lever inni oss."

"De vi bærer sjelene deres, åndene deres. Forbindelsen vi har til dem, den er veldig ekte inni oss", legger hun til. "Du vet, essensen av hvem de var i den effekten de hadde på oss. Og måten de bidro til at alle ble en del av gruppen og til at vi alle overlevde. Og for at noen av oss skal overleve, har vi det. Vi har alle overlevd. Og det som holder oss i gang, er denne forbindelsen."

Senere i intervjuet gir hun også et innblikk i prosessen med å skrive og produsere en episode av serien selv. Hun sa "Det var mye arbeid, og det foregikk selvfølgelig samtidig med alt det andre arbeidet man må gjøre i denne serien. Vi tre hadde allerede lagt opp serien, så vi visste hva denne episoden skulle være. Og selvfølgelig er det en prosess for å få episoden dit du vil at den skal være, og Gimple sa: "Hun er showrunner for den episoden, ikke kom og snakk med meg". Så jeg var hovedansvarlig for episoden, noe som gjorde det mulig for meg å ha en visjon for den, men det var veldig samarbeidsorientert."