Dandelion kommer tilbake i The Witcher 4, men forvent ikke at han vil spille noen stor rolle i «Songs of the Past

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Den siste utvidelsen til « The Witcher 3: Wild Hunt er i sikte. Neste år får Geralt ett siste eventyr før han overlater tøylene til Ciri i «Songs of the Past». Vi skal reise til Letten, en ny åpen verden som har en forbindelse til en av Geralts eldste venner, nemlig Dandelion.

Siden Letten er bardens hjemstavn, skulle man tro at han ville spille en ganske stor rolle i historien til «Songs of the Past». Ifølge hans polske stemmeskuespiller Jacek Kopczyński er det imidlertid ikke sikkert at det blir slik. Som rapportert på Facebook-siden Wiedźminlandia (via Wccftech), avslørte Kopczyński at han har spilt inn nye replikker for Dandelion, men ikke for den nye utvidelsen. I stedet har han kun blitt kalt inn til «The Witcher 4», noe som bekrefter hans medvirkning i det kommende spillet.

«Når det gjelder den kommende utvidelsen til * The Witcher 3: Wild Hunt*, med tittelen «Songs of the Past», nevnte skuespilleren at han fortsatt venter på en invitasjon til studioet for å lese manuset og spille inn replikker, da han ikke har blitt kalt inn ennå. Dette er bemerkelsesverdig fordi det tidligere har dukket opp informasjon som tyder på at CD Projekt RED planlegger å invitere både Kopczyński og Jacek Rozenk (den polske stemmen til Geralt) til en strømming dedikert til utvidelsen,» heter det i innlegget på sosiale medier fra Wiedźminlandia.

Kopczyński kan selvfølgelig bare prøve å skjule sin involvering her, men med tanke på at han har avslørt at han har jobbet med The Witcher 4, virker det tvilsomt. Vi er ikke langt unna lanseringsvinduet for «Songs of the Past», og man skulle forvente at Dandelion allerede hadde fått stemme nå hvis han hadde en betydelig rolle. Kanskje har han, akkurat som i «Blood & Wine», bare en mer birolle. Uansett vil ikke Geralts siste reise føles det samme uten hans beste venn.