Danganronpa-serien passerer 10 millioner solgte eksemplarer

Den 25. november 2010 lanserte Spike Chunsoft en ganske unik tittel for PSP, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, en visuell roman med et mysterium der en gruppe studenter blir fanget på en skole og tvunget til å delta i et dødelig spill. For å unnslippe må de begå drap og lure de andre i løpet av prøvelser fulle av etterforskning, logikk og psykologiske vendinger. Absolutt galskap og uhemmet kreativt mot som mange siden har tatt til seg.

Siden den gang har det blitt gitt ut ytterligere fem Danganronpa-titler (tre hovedtitler og to spin-offs), i tillegg til at det har blitt utvidet til andre formater som light novels, manga, en anime-serie og masse merchandising. En ny del, Danganronpa 2x2, kommer til PC og konsoller neste år på en pute av suksess, ettersom studioet og utgiveren nå bekrefter at serien har solgt totalt mer enn 10 millioner eksemplarer i løpet av de 15 årene den har eksistert.

Ikke dårlig, ikke sant? Og det ser ut til at Danganropa 2x2 heller ikke blir slutten, ettersom Spike Chunsoft lover å "fortsette å løfte Danganronpa-franchisen med en rekke produkter og initiativer."

