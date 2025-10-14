D'Angelo, neo-soul-ikonet, gikk bort 51 år gammel

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at D'Angelo, den anerkjente neo-soul-sangeren som med sin stemme definerte en generasjon av moderne R&B, er død "etter en langvarig og modig kamp mot kreft", ifølge rapporter som siterer hans familie. Han var kjent for sin blanding av gospelrøtter og sensuelle melodier, og ble for alvor kjent på 1990-tallet med gjennombruddsdebuten Brown Sugar, før han senere befestet sin plass i musikkhistorien med Voodoo og Black Messiah. Hans kunstnerskap inspirerte utallige musikere som i ham så broen mellom klassisk soul og moderne sound. I løpet av den siste timen har hyllestene strømmet inn fra hele bransjen, som en hyllest til en visjonær som endret kursen for moderne musikk. Rest in peace, D'Angelo.