Danger Mouse feirer 45 år med spionaction ved å gjøre comeback i et videospill

Hvis du vokste opp på 80-tallet og så mye på tegnefilm, husker du helt sikkert Danger Mouse. En britisk spionserie med en mus i hovedrollen som var underholdende for alle aldre. Barna elsket den fordi den var så edgy, og de voksne for alle de herlige parodiene på britiske spionserier fra samme tid.

Nå som serien fyller 45 år i 2026, feirer Art of Play, Boat Rocker Media og BBC begivenheten på best mulig måte - med et videospill. Det blir et sidescrollende actioneventyr som lanseres for PC, PlayStation, Switch og Xbox neste år, og det skal finansieres via Kickstarter.

Innsamlingen starter 1. oktober, og frem til da må vi nøye oss med den offisielle nettsiden og en kort teaser-trailer.