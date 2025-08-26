Dani Ceballos er ivrig på en overgang til Marseille, men avhenger av Real Madrid nå

HQ

Med de siste dagene av sommerens overgangsmarked har det oppstått en ny situasjon rundt Real Madrid: Dani Ceballos ønsker å forlate klubben nå. Midtbanespilleren har sjelden fått faste minutter på laget, men han ble brukt ganske hyppig av Ancelotti. Xabi Alonso ble derimot bare brukt som innbytter i de to første kampene i LaLiga, til sammen fire minutter med spilletid.

Etter kampen forrige søndag med Real Madrid, en 3-0-seier mot Oviedo der han kom inn i det 87. minutt, la han ut "Last Dance" på Instagram.

Det er tydelig at den 29 år gamle fotballspilleren, i Real Madrid siden 2017 med et toårig utlån til Arsenal i mellom, ikke er en prioritet for Alonso, og Ceballos har i flere omganger uttrykt sitt ønske om å returnere til Real Betis, hans opprinnelige lag. Det har imidlertid blitt rapportert at Olympique Marseille er den klubben som er mest interessert i spilleren.

Et bud er i skrivende stund ikke kommet, men Fabrizio Romano skrev nylig at Ceballos er interessert i tilbudet fra Frankrike, og nå er det opp til Real Madrid. Dersom de skulle selge ham, har Xabi Alonso bedt om en ny midtbanespiller, men tiden begynner å renne ut ettersom sommerens overgangsmarked avsluttes om mindre enn en uke... noe som kan bety at Alonso vil velge en fra Real Madrids unge akademi, Thiago Pitarch. Vi vil følge med på situasjonen...