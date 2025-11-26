Dani Moonstar er hovedpersonen i sin første solotegneserie noensinne i mars

HQ

I mars i år vil Marvel tegneserielesere kunne oppleve noe helt nytt, da mutantkind's Dani Moonstar skal stå i spissen for sin første solotegneserie noensinne. Satt til å bli kjent bare som Moonstar, tegneserien vil være en del av Shadows of Tomorrow æra av X-Men historiefortelling, og det vil være en fem-utgaven kjøre som kommer fra Magik forfatter Ashley Allen og Astonishing X-Men Infinity Comic er artist Edoardo Audino.

Når det gjelder hva denne historien vil se ut til å fortelle, blir vi lovet et overnaturlig eventyr som ser Dani jakte på et legendarisk våpen som kan suge ut sjelene til dem det brukes mot. Den offisielle synopsis forklarer :

"Når et eldgammelt, sjelesugende våpen slippes løs, er det opp til Dani å spore det opp! Men våpenets dødelige bruker vil ikke gjøre det lett for henne. Kan Dani stole på at hun kan redde sine nærmeste etter den siste tidens tragedier? Eller vil hennes tvil på seg selv føre til enda mer blodsutgytelse?"

Målet med denne tegneserien er å posisjonere Moonstar "for en enda lysere fremtid, og gjøre figuren klar for fremtidige historier i Marvel-universet." Når det gjelder den nøyaktige lanseringsdatoen, vil den begynne å selge 4. mars med det første nummeret, og flere vil følge etterpå. Du kan se forsidebildet til det første kapittelet nedenfor.

