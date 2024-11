Daniel Craig avslører den overraskende popstjernen han beundrer

HQ

Selv om mange drømmer om å bli kjendis, er det noen ulemper ved at alle vet hva du heter. Du har ikke noe privatliv, og blir ofte sett på som en dukke som alltid må oppføre seg på en bestemt måte med et stort smil. Pengene hjelper, og gjør det verdt det for mange, men en som har utfordret kjendisbegrepet i år er Chappell Roan, og popstjernen har fått beundring fra enda et kjent fjes.

Vi snakker spesielt om Daniel Craig, som delte lovord om Chappell Roan i et nytt intervju med New York Times. "Kjendisen dreper deg ... det er en forferdelig, forferdelig ting som kan skje, og jeg tror du virkelig må kjempe mot alle de tingene som den kaster i ansiktet på deg," sa han. "Jeg beundrer virkelig motet til å si disse tingene."

Roan har vært åpen om sitt syn på giftige fans og paparazzi, og har til og med gått så langt som til å konfrontere sistnevnte på arrangementer etter å ha blitt ropt på av fotografer. Popstjernen har fått en rakett festet til seg i det siste, og selv om det absolutt har sine fordeler, er hun heller ikke redd for å ta opp ulempene.

