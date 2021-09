Daniel Craig: Hvorfor skulle en kvinne spille James Bond?

HQ

De siste årene har det vært en god del snakk om hvem som skal erstatte Daniel Craig som 007-agenten James Bond, og navn som Idris Elba, John David Washington og Lashana Lynch. Både hudfarge og kjønn har altså ført til en het debatt, så det er interessant at Craig selv nå deler sine tanker igjen.

I et intervju med Radio Times sier den fratredende James Bond-skuespilleren følgende når han blir spurt om sine tanker rundt en kvinnelig eller farget 007:

"Svaret på det er ganske enkelt. Det burde simpelthen finnes bedre roller for kvinner og fargede skuespillere. Hvorfor burde en kvinne spill James Bond når det burde finnes en rolle like god som James Bond bare for en kvinne?"

Da jeg leste overskriften fryktet jeg at Daniel Craig virkelig ville havne i trøbbel, men personlig synes jeg svaret hans gir mening. En talentfull skuespiller bør ikke overskygges av det faktum at vedkommende spiller en ekstremt etablert karakter, men i stedet få mulighet til å virkelig spre vingene sine og vise talentet sitt i en rolle med blanke ark og fargestifter til.

