Daniel Craig vil se Knives Out 3 på kino

Slik bransjen ser ut nå, ser det ikke ut til å være den sikreste måten å tjene penger på å sette filmer på kino. Mange strømmeselskaper som Netflix tar en berømt regissør, en stor rollebesetning og trekker til seg millioner av seere hjemmefra. Men det finnes fortsatt de som foretrekker en tur på kino, og Knives Out-stjernen Daniel Craig håper at Netflix kan få plass til en fullverdig kinolansering.

I en samtale med Variety sa Craig: "Forhåpentligvis vil Netflix presse den litt ut, og folk vil få se den. De jeg snakker med - fansen, antar jeg - alt de ønsker å gjøre er å ta med seg familien og gå og se den på kino. Det er alt de ønsker å gjøre. Forhåpentligvis kan vi gi dem den opplevelsen."

Den opprinnelige Knives Out ble en kinosuksess og innbrakte over 300 millioner dollar til Lionsgate, og den andre filmen ble en megasuksess på Netflix, men den ble bare satt opp på kino i en uke. Vi får se hva Netflix' planer er for en kinolansering nærmere tidspunktet for filmens lansering, som er satt til neste år.