Daniel Craigs klassiske Casino Royale-scene var en hemmelig hyllest til Sean Connerys James Bond.

Bond-filmer har alltid inneholdt påskeegg, og Casino Royale er absolutt ikke noe unntak. Publikum har allerede klart å identifisere Richard Branson på flyplassen i Miami, der han blir kroppsvisitert av sikkerhetsvakter, og Martin Campbell, filmens regissør, hvis rollefigur jobber på den samme flyplassen, får nakken brukket i en kort scene.

Det er også en scene der Bond og Vesper seiler inn i Venezia, der James sier opp via en e-post sendt til M. Hvis du ser veldig nøye etter, vil du se at det i innboksen hans er en rekke e-poster der navnene på avsenderne og mottakerne samsvarer med navnene på de ansatte som jobbet med filmen. Men nå har Screenrant identifisert det de mener er enda et påskeegg, og det er kanskje det kuleste av dem alle.

Casino Royale inneholder flere viktige scener som etablerer karakteriseringen av Daniel Craigs James Bond, men en av de mest ikoniske, hvis den er sann, er faktisk en iterasjon av en tidligere 007.

Casino RoyaleFilmen, som hadde premiere i 2006, er basert på Ian Flemings aller første roman, der agenten tar opp kampen mot storskurken Le Chiffe, bankmannen som antas å finansiere terrorisme. Filmen, som åpnet døren for en mer realistisk og følelsesladet Bond, inneholder mange referanser til en svunnen tid, og et av de mer betydningsfulle øyeblikkene er når den britiske agenten utfordrer sin antagonist til et parti poker med høy innsats. Bond vinner den berømte kampen, og når Daniel Craigs Bond beseirer Le Chiffre, gir han croupieren 500 000 dollar i tips før han går.

Det tok litt tid, men nå har det blitt trukket en parallell mellom Casino Royale og den aller første Bond-filmen, Dr No fra 1962. Faktisk var også Sean Connerys 007 en god kortspiller. I åpningsscenen introduseres karakteren med den nå klassiske frasen "Bond, James Bond" i et spill baccarat. Når han vinner, legger han igjen et sjenerøst tips, akkurat som Daniel Craig vil gjøre 44 år senere. Nå kan det selvfølgelig ha vært en ren tilfeldighet, men det som taler mot det er at Craigs tid var konsekvent når det gjaldt referanser til James Bonds historie, og at det slett ikke er så tilfeldig som man skulle tro.

Casino Royale var Daniel Craigs første Bond-film, og Dr No var den aller første Bond-filmen. Daniel Craig var den siste som spilte 007, Sean Connery var den første. Ved i det minste delvis å gjenskape scenen i Dr No går den røde tråden gjennom fire tiår. Det er definitivt noe poetisk over det. Det er vakkert. Det er tidløst. Sirkelen er sluttet. Det er det perfekte påskeegget.