Daniel Dae Kim leder Prime Videos elegante actionserie Butterfly

Action ser ut til å være tilbake på menyen for Prime Video abonnenter. Streamingplattformen har avslørt en første smakebit av en kommende serie som har Daniel Dae Kim i hovedrollen som en eks-spesialstyrkeoperatør som kommer ut av pensjonisttilværelsen for å beskytte datteren sin mot menneskene han pleide å jobbe for. Serien er kjent som Butterfly, og kommer så snart som i august, og hvis du liker elegant og skjult action, ser det ut som en å se på.

Igjen er det generelle premisset at Kim spiller en mann som forfalsket sin egen død for å beskytte sin unge datter fra det livet han levde. Men folkene Kims rollefigur David Jung jobbet for, brukte det som en mulighet til å gjøre datteren til en eliteagent, og når han oppdager dette mange år senere, vender han tilbake fra de "døde" for å bryte henne ut av den verden han forlot, noe som får hans tidligere organisasjon til å mislike ham.

Unødvendig å si, Butterfly virker som en å se på når den kommer på Prime Video fra 13. august. Sjekk ut traileren for serien nedenfor.