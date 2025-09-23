Daniel Day-Lewis avviser antydninger om retur til skuespilleryrket

HQ

Etter flere års taushet ser Daniel Day-Lewis ut til å være klar for å vende tilbake til skuespilleryrket - og han nøler ikke med å påta seg flere roller i fremtiden. Dette kommer etter hans deltakelse i sønnens film Aanemone, som tydeligvis gjenopplivet lidenskapen hans, og i et intervju med Empire sa Lewis :

"Appetitten ser alltid ut til å dukke opp i forbindelse med noe jeg har blitt fascinert av, og jeg tror det veldig lett kan skje. Jeg kommer i hvert fall ikke til å vike unna."

Det var mye snakk om at skuespilleren skulle pensjonere seg etter Phantom Thread, men ifølge ham selv er ikke dette helt sant, og det var egentlig aldri noen planer om å slutte som skuespiller. Det handlet mer om å ta en pause og få litt avstand, samt det faktum at det rett og slett ikke var noen prosjekter som appellerte til ham.

Det har vært mye snakk om muligheten for at han skal jobbe med Martin Scorsese igjen - de har tidligere samarbeidet om The Age of Innocence og Gangs of New York. Scorsese antydet nylig at han kunne tenke seg å lage en ny film med Day-Lewis, og Daniel selv er ikke avvisende til ideen.

Det ser altså ut til at vi kan forvente å se mer til Daniel Day-Lewis i fremtiden, og at Anemone ikke bare var en engangsforeteelse. Hurra!