Daniel Day-Lewis returnerer fra skuespillerpensjonen for å være i sønnens film Anemone

Daniel Day-Lewis sjokkerte virkelig verden da han kunngjorde at han hadde til hensikt å trekke seg fra skuespilleryrket. Den utrolig dekorerte skuespilleren er sammen med de store Jack Nicholson og Walter Brennan den eneste skuespilleren som har vunnet tre Best Actor Oscars, en prestasjon han deler med skuespillerne Frances McDormand, Ingrid Bergman og Meryl Streep, og en prestasjon som bare har blitt slått av den tidløse Katherine Hepburn, som har fire Best Actress priser til sitt navn.

Vi har ikke sett Day-Lewis i en film siden 2017, da han spilte hovedrollen i Phantom Thread, men dette er i ferd med å endre seg, ettersom Lincoln, There Will be Blood, Gangs of New York, The Last of the Mohicans, og My Left Foot -stjernen skal spille i sønnens regidebut, et prosjekt han selv har vært med på å skrive.

Filmen er kjent som Anemone, og produseres av Focus Features og Plan B, med Ronan Day-Lewis i regissørstolen og Sean Bean i hovedrollen ved siden av den tredobbelte Oscar-vinneren.

Ifølge The Independent, som har mottatt en uttalelse om filmen fra produksjonspartnerne, kan vi se frem til en film som "utforsker de intrikate relasjonene mellom fedre, sønner og brødre, og dynamikken i familiebånd."

Anemone er for tiden under innspilling i Manchester, Storbritannia, og når det gjelder lanseringsplanene, er det foreløpig uklart.