Daniel Radcliffe kommenterer Wolverine-ryktene: "Det var aldri ekte"

Du husker kanskje at det i en periode verserte rykter om at Harry Potter-veteranen Daniel Radcliffe var i søkelyset som den personen som skulle bære kappen som Wolverine inn i fremtiden. Å ta opp fakkelen fra Hugh Jackman og til og med tilby en versjon av karakteren som er mer nøyaktig fra et høydeperspektiv, virket faktisk som en ganske passende idé, men det var også en som faktisk aldri var reell.

Radcliffe sa til ComicBook at dette ryktet "aldri var reelt" og at selv om det var det, ville han ikke ønske å være den personen som tok fatt på rollen som Wolverine rett etter at Jackman la Adamantium-klørne på hylla.

"Det var det ikke. Det var aldri ekte. Det var et veldig smigrende rykte på internett. Jeg ble veldig glad for det, men det ble aldri foreslått på noen som helst måte av noen med makt til å få det til å skje. Og ærlig talt, det ville være dumt å ikke vurdere noe sånt, men hvis de lager andre Wolverines, er det ikke på min "bucket list" å være den som følger Hugh Jackman. For en hvilken som helst rolle av ham, spesielt den rollen han har gjort til den mest ikoniske i sin karriere, er jeg glad for å ikke gjøre det og la ham fortsette å gjøre det."

Men betyr dette at vi aldri får se Radcliffe i Marvels filmatiske univers? Det kan fortsatt skje, ettersom skuespilleren også bemerker at han "absolutt ikke er motvillig til det" og at han "aldri ville utelukke noe sånt." Når det er sagt, "Jeg er ikke nødvendigvis ute etter å være med i den eller søker det", som Radcliffe bemerker, ettersom hans MCU-debut helt og holdent ville avhenge av et manus som var "spennende, annerledes, rart og kult".

Kunne du tenke deg å se Radcliffe i MCU?