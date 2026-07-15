Daniel Radcliffe og Peter Dinklage blir med i rollebesetningen til Netflix’ alternative versjon av Askepott, kjent som Steps

Netflix har jevnlig vist frem nye bilder og glimt fra sin kommende animerte komedie, kjent som « Steps. Dette er en alternativ versjon av Askepott-historien, der de «onde» stesøstrene står i sentrum og blir satt i rampelyset etter å ha stjålet den gode feens tryllestav og deretter kapret den kongelige ballen.

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Tidligere ble det bekreftet at Amanda Seyfried skal spille hovedrollen som Askepott i « Steps , mens stesøstrene Lilith og Margot blir stemmelagt av Ali Wong og Stephanie Hsu. Vi visste også at Bette Midler skal stemmelegge den gode feen, mens Nikki Glaser spiller en tyrannisk herskerinne ved navn Priscilla. Nå har også mennene i filmen blitt avslørt.

Netflix har kunngjort at Daniel Radcliffe, Young Mazino og Peter Dinklage alle er med i rollebesetningen til « Steps, hvor de spiller henholdsvis prinsen, Gef og Roderick. Rollen som prinsen er ganske selvforklarende, spesielt når man ser på glassskoen han holder i bildet nedenfor, men Gef regnes som en «hjertetyv» (kanskje en del av «biker-troll»-gjengen som er med i filmen), mens Roderick er «muskelmannen» og tilsynelatende en håndlanger for Priscilla.

Steps har premiere på Netflix 20. november, og nedenfor kan du se noen nye bilder fra filmen, samt den offisielle synopsisen. Vi har foreløpig ingen trailer å dele.

«Tror du at du kjenner Askepottens «onde» stesøstre? Tenk om igjen. Lei av å leve i Askepottens skygge, stjeler Lilith (Ali Wong) den gode feens (Bette Midler) tryllestav og kaprer den kongelige ballen sammen med søsteren Margot (Stephanie Hsu), og bryter dermed Askepott-historien slik vi kjenner den, samtidig som hun dømmer kongeriket til det tyranniske styret til Priscilla (Nikki Glaser), en skurkaktig intrigemaker som kommer stormende inn og snapper tronen. Nå må Lilith slå seg sammen med Askepott (Amanda Seyfried) for å bekjempe motorsykkeltroll, rømme fra onde håndlangere og unnslippe De skrikende skogene på et episk oppdrag for å redde kongeriket, men viktigst av alt: forholdet deres.»

Prinsen.