Daniel Ricciardos Aston Martin Valkyrie skal selges på auksjon

Livet etter Formel 1 blir neppe spesielt tøft økonomisk sett, ettersom den tidligere Red Bull/McLaren-stjernen skal ha tjent rundt 100 millioner dollar i løpet av årene i sporten, men hans Aston Martin Valkyrie fra 2023 skal nå selges, og det ser ut til at han står i fare for å tape penger på den ettertraktede hyperbilen som en gang ble designet av Red Bulls tidligere sjefsingeniør Adrian Newey, og som trolig er det nærmeste man kommer en Formel 1-bil med tak/nummerskilt man kan komme. Ifølge Top Gear Magazine betalte Ricciardo godt over 3,5 millioner dollar for bilen (inkludert skatt) som auksjonsstedet Broad Arrow Auctions er tippet å selge for rundt 3 millioner dollar (inkludert skatt). Tilsynelatende gikk Daniels spesifikasjoner opp i pris fordi han la til alle tilgjengelige alternativer for bilen og designet sin egen blå lakk som alene kostet nærmere $ 40,000. Kjørelengden i denne bilen viser bare 160 km, noe som selvfølgelig betyr at han knapt har kjørt den en gang.

Daniel kjørte den aldri, og når han ikke lenger kjører i F1, må bilen bort - tilsynelatende.
