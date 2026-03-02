Daniil Medvedev er fortsatt strandet på flyplassen i Dubai, og kan gå glipp av Indian Wells

HQ

Daniil Medvedev lever noen usedvanlig merkelige dager. Søndag løftet han trofeet Dubai Open, ATP 500, uten å spille finalen, da rivalen Tallon Griekspoor trakk seg før kampen på grunn av en skade i venstre hamstring.

Medvedev har nå vunnet 23 titler, og to bare i 2026, etter Brisbane International (ATP 250) i januar. Gleden over å ha vunnet en tittel ble imidlertid forvandlet til fortvilelse da han satt fast på Dubai International Airport, fordi luftrommet er stengt etter de to dagene, som nå går inn i den tredje dagen av angrepene mellom USA og Israel mot Iran, som gjengjeldte med å bombe flybaser i Emiratene, Qatar og Saudi-Arabia.

Medvedev sa at "ingen vet når vi kan fly ut. Det er ikke klart om dette vil vare lenge eller ikke", siden han har sittet fast på flyplassen i Dubai siden søndag. Og han er ikke alene: Tallon Griekspoor, Andrey Ruvlev ble også strandet på flyplassen, uten noe sted å dra, og med en reell mulighet for å gå glipp av trekningen i Indian Wells, som vil finne sted i kveld, for turneringen som starter 4. mars.

Han måtte allerede avlyse sin deltakelse i oppvisningsturneringen i mixed double på tirsdag i forkant av Indian Wells, der han etter planen skulle spille sammen med Mirra Andreeva.

Medvedev, som er kjent for sine hyppige utbrudd på banen, sa at han er roligere i det virkelige liv. "Selv om det høres rart ut, så er jeg veldig emosjonell på banen, men i det virkelige liv kan det faktisk hjelpe meg å være mer emosjonell til tider - så for meg er alt normalt," sa Medvedev til russiske medier (via Reuters). "Jeg har naturligvis fått mange meldinger fra venner og familie, og alle er bekymret, men jeg kan si for min del at alt er i orden."