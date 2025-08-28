Daniil Medvedev får stor bot etter utbrudd i US Open, nesten halvparten av premiepengene hans

HQ

Det pinlige showet som Daniil Medvedev skapte under søndagens kamp i US Open, gikk ikke ustraffet hen. Det amerikanske tennisforbundet har ilagt den russiske spilleren en stor sum penger: 42 500 dollar (36 525 euro, 31 500 pund), fordelt på to bøter: 30 000 dollar for usportslig oppførsel og 12 500 dollar for å ha knust tennisracketen sin i et raseriutbrudd da han tapte.

Dette betyr at rundt 40 % av premiepengene hans fra US Open, etter å ha spilt én kamp, vil gå til å betale boten.

Hendelsen skjedde da en fotograf utilsiktet kom inn på banen akkurat da hans rival, Benjamin Bonzi, var i ferd med å serve for en matchball. På grunn av distraksjonen ble Bonzi tildelt et første sett, og Medvedev protesterte og oppfordret publikum til å bue på dommeren og til og med Bonzi, som deretter tapte kampen og settet.

Medvedev ble også tatt i å gjøre uanstendige gester mot den franske spilleren. Bonzi klarte å vinne kampen til slutt, noe som førte til at den russiske spilleren, vinneren av konkurransen i 2021, knuste racketen sin opptil 23 ganger.

Fotografen ble utvist fra US Open og fratatt akkrediteringen, men søker nå juridisk hjelp fordi han følte seg lynsjet, og sier at han er uskyldig.