Daniil Medvedev nekter å akseptere at tennis igjen er et oligopol

Mens tennisverdenen bøyde seg for Carlos Alcaraz og Jannik Sinner etter den spektakulære Roland Garros-finalen, er den negative delen at dette kan bety at tennis, i det minste de fire Grand Slams, igjen vil bli et oligopol mellom bare to spillere, spanjolen og italieneren, en gjentakelse av "Big Three"-æraen med Nadal, Federer, Djokovic (og i mindre grad Andy Murray): bare to spillere født på 90-tallet, som spilte i skyggen av de fire gigantene, var i stand til å løfte en Grand Slam-tittel: Daniil Medvedev (US Open 2021, tapte tre andre majorfinaler) og Dominic Thiem (US Open 2020, tapte tre andre majorfinaler).

Thiem la opp i fjor som 31-åring, så nå er Medvedev, 29 år, tidligere verdensetter, den eneste talsmannen for "best of the rest"-generasjonen: tennisspillere som er veldig gode, men ikke helt på samme nivå, som Alexander Zverev, Stefanos Tistsipas, Casper Ruud, Taylor Fritz, Matteo Berretini eller Nick Kyrgios (alle Grand Slam-finalister som ennå ikke har vunnet tittelen).

Medvedev nekter imidlertid å tro at de vil bli satt på sidelinjen av disse to i Grand Slam-turneringer: "Vi er ikke like gode som Federer, Nadal, Djokovic eller Murray, og vi er ikke like gode som Sinner og Alcaraz heller. Men jeg er sikker på at vår generasjon vil vinne flere Grand Slam-titler", sa den russiske spilleren på Univers Tennis.

Alcaraz og Sinner har vunnet de seks siste Grand Slam-turneringene, med totalt åtte seire (Roland Garros 2024 og 2025, Wimbledon 2024 og 2023, US Open 2022 for Alcaraz; US Open 2024 og Australian Open 2024 og 2024 for Sinner). Og de er yngre enn de fleste av dem...