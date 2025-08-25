Daniil Medvedev tatt i å gjøre en obskøn gest under en pinlig oppvisning i US Open

HQ

Daniil Medvedev ga litt av et show under sin første (og siste) kamp i US Open 2025, da han tapte i fem sett mot Benjamin Bonzi. Da en "forstyrrelse utenfra", en fotograf som gikk inn på banen mens kampen fortsatt pågikk, førte til at dommeren tilbød Bonzi å gjenta den første serven (han hadde bommet på den første). Medvedev motsatte seg dette og oppfordret publikum til å buhe, noe som førte til at kampen ble stoppet i seks minutter.

Bonzi vant til slutt kampen, men to sett senere, og Medvedev fikk nesten viljen sin. Dagen etter er Medvedev-fansen splittet, men den generelle oppfatningen er at Medvedevs oppførsel og holdning i det minste var usportslig, og mange beskriver opptrinnet hans som umodent og pinlig.

Da han tapte, gråt han og knuste racketen 23 ganger (vi telte det). Men det var ikke bare det: Ansporet av publikum, som for en gangs skyld sto på hans side, gjorde han en ganske obskøn gest, en som bare kunne rettes mot rivalen når han feiret et poeng.

En slik gest ville resultert i umiddelbar utvisning i alle andre idretter, og sannsynligvis en økonomisk eller sportslig sanksjon senere. Ikke i tennis, tydeligvis, som også slipper unna med å skjelle ut dommeren (han sa til dommer Greg Allensworth at hvis "han var en mann, hvorfor ristet han" og, til kameraet, at han "får betalt per kamp, så han vil dra hjem"), alt mens publikum oppmuntret holdningen hans.