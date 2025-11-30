Danilo scorer når Flamengo tar sin fjerde Libertadores-tittel, den 25. for Brasil

HQ

Flamengo er nok en gang Copa Libertadores-mester etter å ha slått Palmeiras 1-0. Målet ble scoret av den tidligere Real Madrid-, Manchester City- og Juventus-spilleren Danilo, som kom til den brasilianske klubben i år etter å ha spilt i Europa siden 2011. Stor suksess for trener Filipe Luís, som kom til klubben fra Rio de Janeiro for bare 14 måneder siden.

Det var en gjentakelse fra Libertadores-finalen i 2021, der Palmeiras vant tittelen forrige gang. To brasilianske klubber i den syvende helbrasilianske finalen i turneringen som startet i 1960, etter Botafogo, som vant i fjor. Begge klubbene har delt mange av titlene de siste årene, med Flamengo som vinner i 2022 og 2019, og Palmeiras som vinner i 2020 og 2021.

Dette betyr at brasilianske klubber nå har like mange Libertadores-titler som argentinske klubber (25), med Flamengo som den mest suksessrike av dem alle med fire titler, etterfulgt av Palmeiras med tre. Bare klubber fra Uruguay (8), Paraguay (3), Colombia (3), Chile (1) og Ecuador (1) har klart å vinne Libertadores, noe som bryter den argentinske og brasilianske dominansen i den øverste klubbturneringen i Sør-Amerika.