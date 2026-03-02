Danmark advarer mot mulig russisk innblanding i forkant av valget i mars

HQ

Danmarks etterretningstjenester har advart om at en fremmed makt kan forsøke å påvirke folketingsvalget 24. mars, og peker først og fremst på Russland som den største trusselen. I en felles uttalelse sier politiets etterretningstjeneste PET og den militære etterretningstjenesten FE at valgkampen kan bli utsatt for desinformasjon og cyberangrep som tar sikte på å skape splittelse eller angripe politiske aktører.

Myndighetene sa at risikoen i stor grad skyldes Danmarks støtte til Ukraina etter Russlands invasjon, men pekte også på den ustabiliteten som er utløst av USAs trusler om å ta kontroll over Grønland. Ifølge byråene har Washingtons uttalte ambisjoner om det arktiske territoriet skapt "nye internasjonale konfliktlinjer" som fiendtlige stater kan utnytte.

Mette Frederiksen // Shutterstock

Statsminister Mette Frederiksen utlyste valget denne uken, og utpekte det sikkerhetspolitiske miljøet preget av Russland som en av Danmarks største utfordringer. Hun har også offentlig avvist USAs president Donald Trumps krav om å kontrollere Grønland, et standpunkt som har gitt henne bedre oppslutning på meningsmålingene den siste tiden.

En fersk meningsmåling fra TV2 viste at Frederiksens sosialdemokrater leder med 21 % oppslutning, til tross for at de ligger bak sitt resultat i 2022. Partiet gikk kraftig tilbake i fjorårets kommunevalg, blant annet i København, men analytikere mener at de økende geopolitiske spenningene har endret den nasjonale debatten i forkant av valget i mars...