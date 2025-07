Danmark advarer mot større risiko hvis USA ikke støtter Ukraina

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Danmarks statsminister Mette Frederiksen advarte torsdag om at manglende militær støtte fra USA til Ukraina vil representere et betydelig tilbakeslag, ikke bare for Ukraina, men også for EU og NATO.

"Hvis USA bestemmer seg for ikke å gi Ukraina det landet trenger, vil det være et alvorlig tilbakeslag for Ukraina, for Europa og for NATO," sa Frederiksen på en felles pressekonferanse med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Danmarks statsminister Mette Frederiksens uttalelser kom i forbindelse med at Danmark forbereder seg på å overta formannskapet i EU. Uttalelsen kommer etter rapporter om en kommende samtale mellom president Trump og president Zelensky om USAs våpenforsendelser.