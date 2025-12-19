Danmark anklager Russland for "destruktive og forstyrrende" cyberangrep

HQ

Danmark har anklaget Russland for å stå bak to "destruktive og forstyrrende" cyberangrep, og beskriver dem som tydelige bevis på at det føres en hybridkrig mot europeiske land som støtter Ukraina.

Torsdag sa Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) at Moskva var ansvarlig for et cyberangrep mot et dansk vannverk i 2024, samt en rekke DDoS-angrep (Distributed Denial of Service) rettet mot danske nettsider i forkant av kommune- og regionsvalget i november.

Ifølge dansk etterretning ble angrepet mot vannverket utført av den pro-russiske hackergruppen Z-Pentest, mens de valgrelaterte angrepene ble utført av NoName057(16), en gruppe med forbindelser til den russiske staten. Ifølge Forsvarets etterretningstjeneste brukes begge gruppene av Russland som instrumenter i landets hybridkrigføringsstrategi mot Vesten.

Skape usikkerhet og straffe dem som støtter Ukraina

"Målet er å skape usikkerhet i de landene som rammes, og å straffe dem som støtter Ukraina", sier FE, og legger til at Russlands cyberoperasjoner er en del av en bredere påvirkningskampanje som har til hensikt å undergrave Vestens støtte til Kiev.

Danmarks forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, sa at angrepene var "helt uakseptable" og beskrev dem som et tydelig bevis på at hybridkrigføring ikke lenger er en teoretisk trussel. I angrepet på vannverket tok en hacker kontroll over et vannverk i Køge og endret pumpetrykket, noe som førte til at rørene sprengte.

Poulsen sa at Danmark ville kalle opp den russiske ambassadøren på grunn av hendelsene. Selv om skaden var begrenset, advarte de danske ministrene om at angrepene avslørte sårbarheter i kritisk infrastruktur og understreket behovet for å styrke Europas cyberforsvar.