Danmark arrangerer Grønlands største militærøvelse uten USA

I går fikk vi nyheten om at Danmark vil øke investeringene på Grønland for å styrke infrastrukturen og helsevesenet. Nå får vi nyheten om at Danmark har satt i gang den største militærøvelsen noensinne på Grønland, sammen med europeiske NATO-partnere, men uten amerikanske styrker. Operasjonen, kalt Arctic Light 2025, samler tropper, krigsskip og jagerfly fra Danmark, Frankrike, Tyskland, Sverige og Norge, med fokus på beredskap i en region som i økende grad utfordres av Russland og Kina. Selv om Washington er permanent til stede på Pituffik-basen, understreker det faktum at de ikke deltar i øvelsene at København har til hensikt å vise at de forvalter Grønland med alliert støtte. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette på følgende lenke. Go!