Verdensnyheter

Danmark arrangerer Grønlands største militærøvelse uten USA

NATO-allierte forener krefter i Arctic Light 2025, mens Washington forblir fraværende.

HQ

I går fikk vi nyheten om at Danmark vil øke investeringene på Grønland for å styrke infrastrukturen og helsevesenet. Nå får vi nyheten om at Danmark har satt i gang den største militærøvelsen noensinne på Grønland, sammen med europeiske NATO-partnere, men uten amerikanske styrker. Operasjonen, kalt Arctic Light 2025, samler tropper, krigsskip og jagerfly fra Danmark, Frankrike, Tyskland, Sverige og Norge, med fokus på beredskap i en region som i økende grad utfordres av Russland og Kina. Selv om Washington er permanent til stede på Pituffik-basen, understreker det faktum at de ikke deltar i øvelsene at København har til hensikt å vise at de forvalter Grønland med alliert støtte. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette på følgende lenke. Go!

Danmark arrangerer Grønlands største militærøvelse uten USA
Fellesøvelsen Brave Lion i Oksboel i Danmark i november 2017 // Shutterstock

VerdensnyheterDanmarkGrønlandUSA


