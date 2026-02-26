Danmark avholder tidlig valg mens Frederiksen rir på Grønlands søkelys: "Dette valget blir avgjørende"

HQ

Danmark avholder valg til Folketinget 24. mars, kunngjorde statsminister Mette Frederiksen torsdag, i håp om å gjøre sin faste holdning til Grønland til et politisk løft på hjemmebane.

Frederiksen har fått oppmerksomhet for å "gå imot USAs interesser på den arktiske øya", en holdning som har styrket hennes popularitet etter måneder med kritikk av stigende levekostnader og press på velferdstjenestene.

"Dette valget blir avgjørende, sa hun, og understreket behovet for å forsvare dansk suverenitet, styrke Europas enhet og sikre fremtiden til det danske kongeriket, inkludert Grønland og Færøyene.

Avstemningen vil vise om velgerne belønner hennes internasjonale lederskap eller straffer henne for innenrikspolitiske problemer. Danmarks uvanlige koalisjonsregjering (bestående av sosialdemokratene, sentrum-høyrepartiet Venstre og Moderaterne) står i fare for å miste flertallet, og tidligere upopulære beslutninger, som å fjerne en helligdag for å finansiere forsvaret, kan påvirke resultatet...