Danmark ber om unnskyldning for tvungen prevensjon på Grønland

Siste nytt om Danmark og Grønland . Danmarks statsminister Mette Frederiksen har gitt landets første formelle unnskyldning for skandalen med tvangsprevensjon som har rammet grønlandske jenter og kvinner i flere tiår.

Mette Frederiksen sier "Selv om vi ikke har det fulle bildet, gjør det stort inntrykk på regjeringen at så mange grønlandske kvinner enstemmig forteller at de har vært utsatt for overgrep i det danske helsevesenet."

Mange ble utsatt for invasive inngrep uten samtykke, noen i svært ung alder, under det danske kolonistyret. "Vi kan ikke endre det som har skjedd. Men vi kan ta ansvar. Derfor vil jeg på vegne av Danmark si: Unnskyld: Unnskyld."

Unnskyldningen ble gitt sammen med Grønlands leder og kommer i forkant av en granskningsrapport som skal legges frem neste måned. Begge regjeringer har lovet å samarbeide om oppreisning, noe som markerer et skritt i retning av å lege et smertefullt kapittel i deres felles historie.