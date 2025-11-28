Danmark bestiller luftvernsystem til 580 millioner dollar fra Kongsberg

HQ

Kongsberg Defence & Aerospace har sikret seg en kontrakt på 500 millioner euro (580 millioner dollar) fra Danmark for sitt National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS), opplyste selskapet torsdag.

I en ny kunngjøring 27. november sa Kongsberg at anskaffelsen vil "betydelig forbedre" Danmarks operative kapasitet og evne til å motvirke moderne lufttrusler, men spesifiserte ikke en tidsplan for levering.

Danmark, som i september kunngjorde planer om å investere rundt 9 milliarder dollar i europeiskproduserte luftvernsystemer, begrunnet styrkingen av luftforsvarskapasiteten med et utfordrende sikkerhetsmiljø.

Kongsberg på sine nettsider:

"Med denne anskaffelsen vil Danmark forbedre landets operative kapasitet og evne til effektivt å bekjempe moderne lufttrusler betydelig, og i tillegg styrke den samlede tilstedeværelsen av NASAMS luftvern i Norden. Det danske valget understreker NASAMS' posisjon som verdens ledende mobile, integrerte luftforsvarsløsning med middels rekkevidde for NATO-allierte."