Danmark forbyr sivile droneflyvninger i lys av den siste tidens hendelser Forbudet innebærer at sivile droner vil være forbudt fra mandag til og med fredag i den kommende uken.

HQ Droneobservasjoner i Danmark har dominert overskriftene de siste dagene. Søndag fikk vi nyheten om at Danmark har innført et landsomfattende forbud mot sivil dronebruk etter at en rekke observasjoner av droner over militære installasjoner den siste tiden har økt sikkerhetsfrykten. Beslutningen kommer dager etter at lignende hendelser tvang frem midlertidige stengninger av flyplasser, inkludert en langvarig forstyrrelse ved Københavns hovedflyplass. "Vi befinner oss i en vanskelig sikkerhetssituasjon, og vi må sikre de best mulige arbeidsforholdene for forsvaret og politiet når de har ansvaret for sikkerheten under EU-toppmøtet," sa forsvarsminister Troels Lund Poulsen i en uttalelse på søndag. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Sivil drone // Shutterstock