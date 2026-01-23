Danmark fremskynder innkjøp av Lockheed-radarer for å styrke luftovervåkingen i nord

HQ

Danmark har bestilt luftovervåkingsradarer for 610 millioner dollar fra den amerikanske forsvarsleverandøren Lockheed Martin, og begrunner kjøpet med at det er avgjørende for landets sikkerhet. Kontrakten, som ble tildelt direkte til Lockheed, omfatter tre faste TPY-4 luftforsvarsradarer, med opsjon på en fjerde enhet.

Radarene skal stasjoneres i Skagen på Danmarks nordspiss, på Bornholm i Østersjøen, på Færøyene og potensielt på Øst-Grønland, noe som vil utvide overvåkingen over en av de mest avsidesliggende delene av Arktis. Det danske forsvarsdepartementet sier at kapasiteten er "avgjørende for at det nasjonale luftforsvaret skal fungere effektivt".

TPY-4 // Shutterstock

Oppkjøpet kommer midt i en periode med økt oppmerksomhet rundt Grønland, som har begrenset overvåkingsdekning og som nylig var i fokus for USAs president Donald Trumps høyprofilerte territorielle ambisjoner. Under World Economic Forum i Davos bekreftet Trump at han ikke ville bruke militærmakt for å erobre Grønland.

Danmarks trekk er i tråd med bredere nordiske trender: Sverige bestilte et ukjent antall TPY-4-radarer i juni 2025, og Norge opererer nå 11 enheter som er anskaffet siden 2024. Radarene anses som kritiske verktøy for å overvåke luftrommet og avskrekke potensielle trusler i den stadig mer strategiske arktiske regionen.