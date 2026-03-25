Danmark går mot koalisjonsforhandlinger uten klart flertall

HQ

Mette Frederiksens sentrum-venstre-blokk klarte ikke å sikre flertall i Folketinget i det danske folketingsvalget, og dermed er det duket for vanskelige koalisjonsforhandlinger.

Med alle stemmene talt opp fikk sosialdemokratene og deres allierte (den såkalte "røde blokken") 84 mandater, noe som er under de 90 som trengs for å få flertall i Folketinget med 179 seter. Den høyreorienterte "blå blokken" nådde heller ikke helt opp, med 77 mandater.

Dermed sitter Lars Løkke Rasmussen, leder for sentrumspartiet Moderaterne, igjen i en sentral rolle som "kongemaker" med 14 mandater. Han har oppfordret begge sider til å bevege seg mot det politiske sentrum, noe som øker sannsynligheten for en bred koalisjon.

Frederiksens parti forble den største kraften, men undergikk forventningene, noe som øker tvilen om hennes sjanser til å sikre seg en tredje periode. Koalisjonsforhandlingene forventes å vare i flere uker.