Danmark har opprettet en nattevakt... Ikke for hvite vandrere, men for Donald Trump

I København har utenriksdepartementet i all stillhet gjenopplivet et ritual som høres ut som hentet fra dette fantasy-eposet: en nattlig våkenatt for å beskytte seg mot uforutsigbare trusler. Men denne gangen er det ingen drager eller hvite vandrere, bare Donald Trump.

Hver kveld klokken 17.00, når den danske hovedstaden går ned i tempo, setter et dedikert team seg på plass for å følge med på den amerikanske presidentens ord og bevegelser. Klokken 07.00 samles funnene deres i en morgenrapport som sendes ut i regjeringskorridorene, slik at ministrene er oppdatert på den siste utviklingen i en verden som ligger et halvt døgn unna.

Initiativet sprang ut av vårens Grønland-debacle, da Trump funderte på å kjøpe eller beslaglegge den arktiske øya. Myndighetene innså at i en verden der den amerikanske presidentens neste trekk kan bli tvitret ut klokken tre om natten dansk tid, var det viktig med konstant årvåkenhet. Derfor ble det behov for en "nattevakt".

Danmark har opprettet en koordinert "nattevakt"

I stedet for at hver enkelt diplomat nervøst oppdaterer nyhetsstrømmen gjennom natten, har Danmark opprettet en koordinert "nattevakt", en kollektiv, nærmest ritualisert innsats for å følge med på alle Trumps uttalelser. Det er, som Politiken bemerker (via The Guardian), en av flere måter dansk diplomati har tilpasset seg uforutsigbarheten i den andre Trump-administrasjonen på.

Jacob Kaarsbo, tidligere sjefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, oppsummerer det rett ut: Det er slutt på at USA er vår mest pålitelige allierte. "Allianser bygger på felles verdier og en felles trusseloppfatning. Trump deler ingen av delene med oss, og jeg vil påstå at han heller ikke deler dem med de fleste europeere."

Så selv om Københavns nattevakter ikke vokter iskalde slott eller eldgamle murer, patruljerer de en mer moderne og forvirrende grense: det 21. århundrets ustabile geopolitiske verden, der en enkelt tweet kan bringe nasjoner ut av fatning. I Danmark venter nattevaktene med pennene klare og skjermene glødende, for å beskytte riket mot det uventede, én Trump-uttalelse om gangen.