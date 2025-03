Danmark innfører obligatorisk militærtjeneste for kvinner

HQ

Siste nytt om Danmark . Danmark vil innføre verneplikt for kvinner fra og med 2026, ett år tidligere enn planlagt, som en del av en bredere innsats for å utvide de væpnede styrkene og styrke det nasjonale forsvaret i en tid med økende regionale sikkerhetsbekymringer.

Dette innebærer at kvinner og menn, som allerede er innkalt via et loddtrekningssystem når det ikke er nok frivillige som melder seg, blir sidestilt. Tjenestetiden vil også øke fra fire til elleve måneder, og rekruttene skal gjennomgå både grunnleggende og operativ trening.

Danmark vil i likhet med Sverige og Norge innføre likestilt verneplikt, noe som gjenspeiler et bredere regionalt skifte i retning av å styrke den militære beredskapen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne politikken vil påvirke rekrutteringen og forsvarsevnen.