Danmark innkaller USAs diplomat på grunn av påståtte påvirkningsforsøk på Grønland

HQ

Siste nytt om Grønland . Danmark har kalt inn USAs fungerende chargé d'affaires på grunn av rapporter om at personer med tilknytning til den tidligere regjeringen har forsøkt å påvirke opinionen på Grønland.

"Vi er klar over at utenlandske aktører fortsatt viser interesse for Grønland og Grønlands stilling i Kongeriket Danmark", sier utenriksministeren. "Det er derfor ikke overraskende om vi i tiden som kommer vil oppleve forsøk på å påvirke kongedømmets fremtid."

Etterretningstjenester antyder at det pågår forsøk på å skape splittelse mellom øya og København, mens enkelte kontakter i USA skal ha forsøkt å rekruttere lokale støttespillere til uavhengighetstiltak.

Danske myndigheter beskriver enhver innblanding i nasjonale anliggender som uakseptabel, og understreker at dialog med Grønland fortsatt er en prioritet. Dette er et ekko av tidligere advarsler om potensiell spionasje og understreker den pågående følsomheten rundt sikkerhet og samarbeid i Arktis.