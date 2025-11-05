Danmark jobber på spreng for å fikse sikkerhetshull etter å ha oppdaget at Kina kan fjernstyre elektriske busser

HQ

Danske myndigheter er i full gang med å undersøke en potensiell sikkerhetsbrist i hundrevis av kinesiskproduserte elbusser som kan gjøre det mulig å fjernstyre dem, etter at lignende bekymringer er blitt reist i Norge.

Saken ble kjent etter at det norske kollektivselskapet Ruter oppdaget at den kinesiske produsenten Yutong hadde fjerntilgang til bussenes kontrollsystemer for diagnostikk og programvareoppdateringer, en tilgang som i teorien kunne utnyttes til å forstyrre busser i bevegelse.

Tester i Norge avslører sikkerhetsrisiko

Ruter testet to elektriske busser isolert for å evaluere risikoen. Testene avdekket sårbarheter som vi nå tar tak i, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, og legger til at myndighetene er informert og at det er behov for tiltak på nasjonalt nivå.

Etterforskerne fant ut at fjernstyrt deaktivering kunne forhindres ved å fjerne SIM-kortene, men at dette ville koble kjøretøyene fra viktige driftssystemer. Ruter sa at de ville stille strengere krav til cybersikkerhet ved fremtidige anskaffelser, og advarte om at kommende bussgenerasjoner kunne være "mer integrerte og vanskeligere å sikre".

Danske operatører vurderer sine egne flåter

I Danmark kjører Movia, landets største kollektivtransportselskap, 469 kinesiske elbusser, hvorav 262 er bygget av Yutong. Movias driftsdirektør Jeppe Gaard sa at han hadde blitt informert om at elektriske kjøretøyer med netttilkoblede systemer kunne fjernstyres. "Dette er ikke bare et kinesisk bussproblem", sa han. "Det er en risiko for alle tilkoblede kjøretøy og enheter med kinesisk elektronikk."

Sivilbeskyttelsesdirektoratet sa at de ikke hadde noen bevis for at noen busser var blitt deaktivert, men advarte om at internett-tilkoblede delsystemer, inkludert kameraer, mikrofoner og GPS, kunne utgjøre en sårbarhet.

Yutong sier at selskapet overholder alle relevante lover og EUs standarder for databeskyttelse, og legger til at kjøretøydata i EU lagres sikkert i et AWS datasenter i Frankfurt.

Thomas Rohden, leder for Den Danske Kinakritiske Forening, kritiserte imidlertid Danmarks avhengighet av kinesiske selskaper. "Vi har vært for trege. Det er et stort problem å være så avhengig av et land med så annerledes verdier," sa han.